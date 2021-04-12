İstanbul'da feci olay! Çöp kamyonunun altında kalan bisikletli hayatını kaybetti

Kaza sonrası polis olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından Kuru'nun cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Çöp kamyonunun şoförü ifadesi alınmak üzere Arnavutköy Polis Merkezine götürüldü. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.