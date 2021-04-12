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Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da sahur saat kaçta? 2021 İstanbul İmsakiye ile sahur saatleri ve imsak vakti burada
Giriş Tarihi: 13.4.2021 02:22 Son Güncelleme: 13.4.2021 03:08

’da sahur saat kaçta? ile sahur saatleri ve imsak vakti burada

İstanbul’da sahur saat kaçta? 2021 İstanbul İmsakiye ile sahur saatleri ve imsak vakti burada

On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’e bir kez daha sağlıklı ve huzurlu şekilde kavuşmuş olmanın sevincini yaşıyoruz. Tüm ’de ilk teravih namazının ardından ilk sahura uyanılacak ve ilk oruca niyet edilecek. Öte yandan ’da oruç tutmaya hazırlananlar ile sahur saatleri ve imsak vakti saatini öğrenmek isteyerek İstanbul’da sahur saat kaçta? sorusuna yanıt aramaya başladı. 2021 İstanbul İmsakiye ile merak edilen İstanbul’da sahur saat kaçta? sorusu yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Ramazan Ayına girdiğimiz şu günlerde islam alemi ilk teravih namazının ardından ilk sahura kalkacak ve oruca niyet edecek. İstanbul ilimizde sahura kalkacak olanlar 2021 İstanbul İmsakiye ile sahur saatleri ve imsak vakti saati detaylarını öğrenmek isteyerek İstanbul'da sahur saat kaçta? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

2021 İstanbul İmsakiye ile sahur saatleri ve imsak vakti bilgileri şöyle;



Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre İstanbul ilimizde 13 Nisan 2021 tarihi için;

  • İMSAK - 04:50
  • GÜNEŞ - 06:21
  • ÖĞLE - 13:10

  • İKİNDİ - 16:51
  • AKŞAM - 19:48
  • YATSI - 21:13

olarak açıklandı.

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İstanbul’da sahur saat kaçta? 2021 İstanbul İmsakiye ile sahur saatleri ve imsak vakti burada
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