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Giriş Tarihi: 12.4.2021 23:47

Kadınlara teknolojik tuzak! Kameralı gözlüklerle görüntülerini çekip fuhşa sürüklediler

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Kadınlara teknolojik tuzak! Kameralı gözlüklerle görüntülerini çekip fuhşa sürüklediler

merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonlarında internet üzerinden açtıkları sahte hesaplar üzerinden tuzağa düşürdükleri kadınların kameralı görüntülerini kaydeden ve bu görüntülerle şantaj yaptıkları kadınları fuhşa sürükleyen çete çökeltildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde Adana, Mersin, Hatay ve İstanbul'da sosyal medya üzerinden sahte hesaplar açarak, tanıştıkları kadınlarla önce sevgili olan sonra da ilişkiye girdikleri görüntüleri kameralı gözlük ile kaydederek şantaj yapan çete üyeleri, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu kıskıvrak yakalandı.

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Kaydedilen görüntülerle kadınları tehdit ettikleri, şantaj yaptıkları ve borçlandırdıkları anlaşılan çetenin 13 üyesi eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. 9'u Bursa'da, 1'i İstanbul'da, 1'i Mersinde ve 1'i Hatay'da olmak üzere gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen fuhuş çetesinin 10 üyesi tutuklanırken, 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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Kadınlara teknolojik tuzak! Kameralı gözlüklerle görüntülerini çekip fuhşa sürüklediler
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