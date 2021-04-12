Kadınlara teknolojik tuzak! Kameralı gözlüklerle görüntülerini çekip fuhşa sürüklediler

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde Adana, Mersin, Hatay ve İstanbul'da sosyal medya üzerinden sahte hesaplar açarak, tanıştıkları kadınlarla önce sevgili olan sonra da ilişkiye girdikleri görüntüleri kameralı gözlük ile kaydederek şantaj yapan çete üyeleri, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu kıskıvrak yakalandı.

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Kaydedilen görüntülerle kadınları tehdit ettikleri, şantaj yaptıkları ve borçlandırdıkları anlaşılan çetenin 13 üyesi eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. 9'u Bursa'da, 1'i İstanbul'da, 1'i Mersinde ve 1'i Hatay'da olmak üzere gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen fuhuş çetesinin 10 üyesi tutuklanırken, 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.