Kağıt toplayıcısı, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Evden alevlerin ve dumanların çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KAĞIT TOPLAYICISININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Alevlere müdahale eden itfaiye ekibi yangını kontrol altına alırken, evde bulunan Ercan Dublacı'nın da cansız bedeni bulundu. Dublacı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.