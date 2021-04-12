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Giriş Tarihi: 12.4.2021 09:14 Son Güncelleme: 12.4.2021 09:23

Kan vermek orucu bozar mı? fetvasına göre kan aldırmak orucu bozar mı?

Kan vermek orucu bozar mı? Diyanet fetvasına göre kan aldırmak orucu bozar mı?

Tüm İslam aleminin heyecan ile beklediği Ramazan ayına sayılı günler kaldı. 1,5 milyar Müslümanın nefsini açlık ve susuzluk ile terbiye edeceği oruç ibadetlerini gerçekleştirecekleri Ramazan ayı süresince, din alimleri tarafından yorumlanması ve açıklanması gereken bazı konular da yer alıyor. Bunlardan sağlık konusunda ön plana çıkan soruların başını da “kan almak orucu bozar mı ? “, “kan vermek orucu bozar mı“ ve “ iğne olmak orucu bozar mı? “ soruları yer alıyor. Peki ne diyor? Kan vermek orucu bozar mı? İşte ayrıntılar

Müslümanlar tarafından sağlık ile ilgili olarak merak edilen konular mevcut. Özellikle, tıp alanındaki gelişmeler, İslamiyet'in doğuşu sırasında mevcut olmayan gelişmelerin, din alimleri tarafından itikada uygun şekilde yorumlanması, oldukça önem taşımakta. Pek çok bilgi kirliliğinin olmasına nazaran, diyanet bu konulara ilişkin açıklamalarda bulundu :

Kan almak/ kan vermek orucu bozar mı?

Diyanetten yapılan açıklamada, herhangi bir besin alışverişi olmadığından dolayı, kan almak / kan vermek halinin orucu bozmadığı fetvasında bulunuldu. Konuyla ilgili olarak ;

Kann aldırmak, vermek orucu bozmaz. Nitekim Hz. Peygamber, ihramlı iken ve oruçlu bulunduğu sırada kan aldırmıştır (Buharî, "Tıb", 11, "Sayd", 11, "Savm", 22). Ayrıca Hz. Peygamber: "Üç şey vardır orucu bozmaz: Kan aldırmak, kusmak, ihtilam olmak" (Tirmizi, "Savm", 24) buyurmuştur" ifadelerine yer verildi. Ancak buna nazaran, kan vermek ile ilgili olarak da, kan veren kişinin güçsüz kalacağı, bu sebeple de orucunu bozma tehlikesi içerdiğinden dolayı çok gerekli olmadıkça kan vermenin hoş karşılanmadığı da belirtildi. Vücuda herhangi bir besin takviyesi olmadığı için , kan almak / kan vermek işlemlerinin orucu bozmadığı belirtildi.

İğne olmak orucu bozar mı?

Diyanetin fetvasına göre, iğne olmak " gıda takviyesi ve keyif verici madde " gayesi ile yapılmadığı sürece, mide ile ilgili olmayan durumların orucu bozmaması kaidesi ile orucu bozmaz. Ancak dikkat edilmesi gereken husus, iğnenin tedavi amaçlı olarak, ağrı dindirmek veya vücut direncini arttırmaya yönelik olmasıdır. Kişiye yapılacak enjeksiyonda, gıda takviyesi veya keyif verici madde esası olan her durumda, oruç bozulmuş olur.

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Kan vermek orucu bozar mı? Diyanet fetvasına göre kan aldırmak orucu bozar mı?
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