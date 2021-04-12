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Giriş Tarihi: 12.4.2021 16:58

ile iftar vakti ve sahur saatleri! İmsakiye 2021 Kars’ta iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta?

Kars İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri! İmsakiye 2021 Kars’ta iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden imsakiye bilgilerini yayınladı. On bir ayın sultanı için milyonlarca kişide heyecan ve mutluluk yaşanırken, Kars’ta iftar vakti ve sahur saatleri de merak konusu oldu. Ramazan ayının ilk günü sahura uyanarak oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler ve iftar vakti saat kaçta sorusuna cevap aramaya başladı. Ramazan İmsakiyesi ile 2021 Kars iftar, sahur, imsak vakti bilgileri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, 2021 İmsakiye ile Kars iftar saatleri ve sahur vakti!

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlıyor. On bir ayın sultanı yine aynı coşku ve sevinç ile karşılanırken, il il imsakiye de yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile Kars'ta iftar vakti ve sahur saatleri belli oldu. Kars'ta sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusu cevabını bulmuş oldu. 2021 Kars Ramazan İmsakiyesi ile Kars iftar saati, sahur vakti ve imsak vakti bilgileri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

KARS İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2021

Kars Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Kars iftar saati ve sahur vakti şöyle;

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

KARS İFTAR SAATİ VE SAHUR VAKTİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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Kars İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri! İmsakiye 2021 Kars’ta iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta?
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