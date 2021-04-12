Kayınvalide, gelinini 5 yerinden bıçakladı!

Dün Konya'nın Meram ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Safiye B., boşandığı eşinin oğlu Mustafa A.'nın evine, iddiaya göre, konuşmak için geldi. Mustafa A., eşi Türkan A. ve Safiye B., mutfakta birlikte kahvaltı etmeye başladı. Safiye B., Mustafa A.'ya, kahvaltıdan sonra Türkan A. ile özel konuşacakları söyledi. Mustafa A. salona gittikten bir süre sonra Türkan A. ile Safiye B. arasında tartışma başladı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Safiye B., Türkan A.'ya bıçakla saldırdı. Bağrışma sesleri duyup, mutfağa gelen Mustafa A., Safiye B.'nin elinden bıçağı alarak, eşini kurtardı. Vücuduna 5 bıçak darbesi alan ve kanlar içinde kalan Türkan A., ihbarla eve gelen sağlık görevlilerince ambulansla Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedaviye Türkan A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Safiye B. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

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