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Giriş Tarihi: 12.4.2021 08:51 Son Güncelleme: 12.4.2021 09:25

Kelepçe ile birbirlerini bağlayan kardeşleri polis kurtardı

İHA
Kelepçe ile birbirlerini bağlayan kardeşleri polis kurtardı

'da geri dönüşüm malzemeleri toplayan iki kardeş, çöpte buldukları kelepçeyi birbirine bağladı. Kelepçenin anahtarının bulunmadığını fark eden kardeşler kelepçeyi çözemeyince büyük şok yaşadı. Kardeşlerin yardımına polis ekipleri koştu.

Şaşkına çeviren olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mikail Elitaş (26) ile Kazım Elitaş (14) kardeşler, çöpten buldukları çelik kelepçeyi, şaka maksadıyla birbirinin kollarına bağladı.

Daha sonra kelepçenin anahtarının bulunmadığını hatırlayan gençler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

FİRAR İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Elitaş kardeşlerin, güvenlik güçlerinden firar ettiği ihtimalini de göz önünde bulundurarak GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgulaması gerçekleştirdi.

Suç kayıtları veya aranmaları bulunmayan Elitaş kardeşler, polis ekiplerinin kelepçeyi kendi anahtarlarıyla açmasıyla rahat bir nefes aldı. Yaşanan trajikomik anlar, kameralar tarafından görüntülendi.

Çöpten buldukları kelepçeyle birbirini bağlayıp polisten yardım istediler | Video

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Kelepçe ile birbirlerini bağlayan kardeşleri polis kurtardı
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