Kelepçe ile birbirlerini bağlayan kardeşleri polis kurtardı

Suç kayıtları veya aranmaları bulunmayan Elitaş kardeşler, polis ekiplerinin kelepçeyi kendi anahtarlarıyla açmasıyla rahat bir nefes aldı. Yaşanan trajikomik anlar, kameralar tarafından görüntülendi.

Çöpten buldukları kelepçeyle birbirini bağlayıp polisten yardım istediler | Video