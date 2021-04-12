Kırıkhan’da 11 adrese kaçak içki ve sigara operasyonu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir markete yapılan operasyonda 126 litre kaçak içki, 297 paket gümrük kaçağı sigara, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 5 adet fişek, 1 adet av bıçağı ve 60 adet uyarıcı hap ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçe genelinde 11 farklı adreste kaçak içki ve sigara satışı yapıldığını tespit ederek harekete geçti. Jandarma ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri 11 adrese düzenledikleri eş zamanlı ortak operasyonlarda 126 litre kaçak içki, 297 paket kaçak sigara, 3 adet markasız (tarihi eser niteliği taşığı değerlendirilen) tabanca, 1 adet kuru sıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, tüfeğe ait 5 adet fişek ve 1 adet av bıçağı ile 80 adet doldurma sigara ve 60 adet uyarıcı hap buldu. Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıslar 20 bin 814 lira idari para cezasına çarptırıldıktan sonra ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.