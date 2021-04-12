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Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli İmsakiye 2021 - Kocaeli imsakiyesi ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? İşte tüm bilgiler
Giriş Tarihi: 13.4.2021 03:03 Son Güncelleme: 13.4.2021 03:03

- ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? İşte tüm bilgiler

Kocaeli İmsakiye 2021 - Kocaeli imsakiyesi ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? İşte tüm bilgiler

11 Ayın Sultanı -ı Şerif’in başlamasına artık saatler kaldı. İslam alemi için oldukça anlamı ve önemi bulunan bu güzel ayda Müslümanlar ilk sahura kalkacak ve imsak vakti öncesinde 2021 yılının ilk orucuna niyet edecek. Bu bağlamda Kocaeli ilimizde yaşayanlar “2021 Kocaeli imsakiye” ile ilgili detayları merak ederek Kocaeli sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. “2021 ” ile Kocaeli sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

"Kocaeli İmsakiye 2021" Ramazan ayına girmemize saatler kala, Kocaeli'de yaşayanlar tarafından merak edilerek Kocaeli sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? soruları üzerinden araştırılıyor.

KOCAELİ İMSAKİYE 2021

Yoğun olarak merak edilen Kocaeli İmsakiye 2021 ile birlikte Kocaeli sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? soruları yanıtları ve tüm detaylar



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.



Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

  • Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
  • Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi
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KOCAELİ İMSAK VE İFTAR VAKTİ

13 Mayıs'ta ilk imsak ve iftar vakitleri:

  • Kocaeli İmsak Vakti: 4:47
  • Kocaeli İftar Vakti: 19:44
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Kocaeli İmsakiye 2021 - Kocaeli imsakiyesi ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? İşte tüm bilgiler
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