Kocasinan Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Kayseri'de Büyükşehir belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın ardından bu kez de Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar koronavirüse yakalandı. Çolakbayrakdar'ın Kovid oludğunu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sosyal medya hesabından duyurdu. Büyükkılıç yaptığı paylaşımda "Kovid-19 testi pozitif çıkan Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar kardeşime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden acil şifalar diliyorum. İnşallah kısa zamanda hemşehrilerimize hizmet için hep birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerinde bulundu. Tedavisine evinde devam edilene Ahmet Çolakbayrakdar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.