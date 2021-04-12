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Giriş Tarihi: 13.4.2021 04:25 Son Güncelleme: 13.4.2021 04:25

Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kocasinan Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

'nin Belediye Başkanı 'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Çolakbayrakdar evinde karantinaya alındı

Kayseri'de Büyükşehir belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın ardından bu kez de Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar koronavirüse yakalandı. Çolakbayrakdar'ın Kovid oludğunu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sosyal medya hesabından duyurdu. Büyükkılıç yaptığı paylaşımda "Kovid-19 testi pozitif çıkan Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar kardeşime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden acil şifalar diliyorum. İnşallah kısa zamanda hemşehrilerimize hizmet için hep birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerinde bulundu. Tedavisine evinde devam edilene Ahmet Çolakbayrakdar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Kocasinan Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
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