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Giriş Tarihi: 12.4.2021 08:51 Son Güncelleme: 12.4.2021 08:59

Diyanet fetvasına göre kolonya sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken kolonya sürmek ve koklamak orucu bozar mı?

Diyanet fetvasına göre kolonya sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken kolonya sürmek ve koklamak orucu bozar mı?

Mübarek Ramazan ayında Müslümanlar, kendilerine farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecek. Ramazan ayı boyunca oruç ibadetine engel durumlar, orucu zedeleyen davranışlar merak konusu oluyor. Bunlardan bir tanesi de kolonya konusu. Oruçluyken kolonya sürmek orucu bozar mı?

Orucun gerçeklerinden birisi bazı noktalarda zevklere karşı dikkatli olmaktır diyen İlahiyat Profesörü Nihat Hatipoğlu oruçluyken parfüm, kolonya gibi maddeleri koklamak orucu bozar mı sorusunu yanıtladı. İşte Hatipoğlu'nun oruçluyken kolonya sürmek ve koklamak hakkındaki açıklamaları…

KOLONYA ORUCU BOZAR MI?

Nihat Hatipoğlu açıklaması

Orucun gerçeklerinden birisi bazı noktalarda zevklere karşı dikkatli olmaktır diyen İlahiyat Profesörü Nihat Hatipoğlu oruçluyken parfüm, kolonya gibi maddeleri koklamak orucu bozar mı sorusunu açıklaması şu şekilde: Bir kolonyayı ya da herhangi bir kokuyu fazlaca koklamak mekruhtur. Çünkü orucun gerekçelerinden biri zevklere karşı dikkatli olmaktır.Kokulu sabunla yıkayınca problem değildir.Aşırı aşırı koklamak iyi değildir.

Diyanet yorumu şu şekilde:

Oruçlu iken parfüm, deodorant, kolonya sürmek veya bu sürdüğümüz kokuları koklamak orucu bozar mı? Bozmaz ise sevabını azaltır mı? Veya oruçlu iken sürmemek daha mı iyidir? Ayrıcı bunları kullanmanın namaz açısından mahzuru var mıdır?

Oruç tutanların deodorant, parfüm veya kolonya kullanmaları, bunları koklamaları caizdir. Bunlar yemek ve içmek sınıfına dâhil olmadığı için orucu bozmazlar.

Üzerinize bunlardan sürdükten sonra, onların etkisi devam ederken namaz kılmanızda ise bir sakınca yoktur.

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Diyanet fetvasına göre kolonya sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken kolonya sürmek ve koklamak orucu bozar mı?
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