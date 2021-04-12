Kötü kokular yayılınca ortaya çıktı! Ev arkadaşlarını 3 gün sonra ölü buldular

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kapının kilitli olması nedeniyle itfaiye çağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demirle kapıyı açarak içeri girdi. Yağcı'nın odada yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yağcı'nın öldüğünü belirledi. Bunun üzerine olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Yağcı'nın cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni burada yapılacak incelemenin ardından belli olacak.