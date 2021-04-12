Diyanet fetvasına göre krem sürmek orucu bozar mı? Ele, yüze ya da vücuda krem sürmek oruç bozar mı?

Orucu bozan ve bozmayan şeyler, Mübarek Ramazan ayı ile beraber yeniden gündem konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından orucu bozan ve bozmayan şeyler hakkında açıklama geldi. Diyanet'in açıklaması ile birlikte, krem sürmek orucu bozar mı ve oruçlu iken merhem, ilaçlı bant ya da krem kullanılırsa oruç gider mi soruları da netlik kazandı. Bilindiği gibi, farz olan oruç ibadeti sırasında bazı durumlar orucu bozabildiği gibi, bazıları ise bozmuyor. Peki, krem sürmek orucu bozar mı, ele, yüze ya da vücuda krem sürülürse oruç gider mi? İşte, Diyanet'in oruçluyken krem kullanılabilir mi açıklaması