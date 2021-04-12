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Giriş Tarihi: 12.4.2021 08:52 Son Güncelleme: 12.4.2021 09:00

Diyanet fetvasına göre kulak damlası orucu bozar mı? Oruçluyken kulak damlası kullanılır mı?

Kulak damlası orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı fetvası ile oruçluyken kulak damlası kullanmak...

Mübarek ayının yaklaşmasıyla birlikte orucu bozan ve bozmayan durumlar araştırılmaya başlandı. Bunların başında kulak damlası geliyor. Bu noktada kulak damlası kullanmak durumunda olan vatandaşlar, kulak damlası orucu bozar mı sorusuna cevap arıyor. , bu soruyu yanıtlayarak, kulak damlası kullanımı ve kulağa su kaçması durumuna açıklık getirdi.

Kulak damlası kullanımı ve kulağa su kaçması, oruçluyken karşılaşılabilecek iki durum. Bu nedenle de orucunu riske atmak istemeyenler, "kulak damlası orucu bozar mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı bu noktada yardımımıza yetişiyor. Kurulun verdiği fetvaya göre, Kulak damlası orucu bozar mı? İşte, Diyanet DİYK açıklamasına göre oruçluyken kulak damlası kullanmanın orucu bozup bozmayacağı hakkında bilgiler...

Kulak damlası orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı fetvası ile oruçluyken kulak damlası kullanmak...

KULAK DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz.

Kulak damlası orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı fetvası ile oruçluyken kulak damlası kullanmak...

Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için, ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır.

Kulak damlası orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı fetvası ile oruçluyken kulak damlası kullanmak...

Dolayısıyla kulak damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263; Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 367, 376).

Kulak damlası orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı fetvası ile oruçluyken kulak damlası kullanmak...

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Diyanet fetvasına göre kulak damlası orucu bozar mı? Oruçluyken kulak damlası kullanılır mı?
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