Diyanet fetvasına göre kulak damlası orucu bozar mı? Oruçluyken kulak damlası kullanılır mı?

Kulak damlası kullanımı ve kulağa su kaçması, oruçluyken karşılaşılabilecek iki durum. Bu nedenle de orucunu riske atmak istemeyenler, "kulak damlası orucu bozar mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı bu noktada yardımımıza yetişiyor. Kurulun verdiği fetvaya göre, Kulak damlası orucu bozar mı? İşte, Diyanet DİYK açıklamasına göre oruçluyken kulak damlası kullanmanın orucu bozup bozmayacağı hakkında bilgiler...
KULAK DAMLASI ORUCU BOZAR MI?
Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz.
Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için, ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır.