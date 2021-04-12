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Giriş Tarihi: 12.4.2021 11:48 Son Güncelleme: 12.4.2021 11:50

Kümeste korkunç manzara! Hayvan sahibi hayatının şokunu yaşadı!

DHA
Kümeste korkunç manzara! Hayvan sahibi hayatının şokunu yaşadı!

'nın Döşemealtı ilçesinde, kümes içerisinde kazlarından birini boynundan iple asılmış halde bulan İbrahim Yıldırım (45), husumetlisi olduğu komşusu tarafından hayvanın telef edildiğini ileri sürdü. Yıldırım, “Bize bir şey yapamadığı için gözdağı vermek istiyor. Diğer hayvanlarıma da bir şey yapmasından korkuyorum" dedi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Aşağıoba Mahallesi'nde beslediği kazı boynundan asılmış halde ölü bulan vatandaş, komşusunu suçladı. İddiaya göre İbrahim Yıldırım ile komşusu arasında, çöp konteyneri ile beslediği tavuk ve kazlardan dolayı husumet oluştu. Geçen cumartesi günü sabah saatlerinde hayvanlarını beslemek için kümese gelen Yıldırım, bir kazının boynundan iple asılarak telef edildiğini gördü. Neye uğradığını şaşıran Yıldırım, jandarmaya şikayetçi oldu.

'BİZE BİR ŞEY YAPAMADIĞI İÇİN HAYVANLARIMA YAPIYOR'

Hayvanını telef edenin komşusu olduğunu ileri süren Yıldırım, "Cumartesi sabah kalktığımda kazı burada asılı şekilde buldum. Komşumun yaptığından şüpheleniyorum. Böyle canilere, böyle vicdansız insanlara aman vermeyelim. Diğer hayvanlarıma da bir şeyler yapacak diye korkuyorum. Gece gündüz uyku tutmuyor. En sonunda kamera taktırmaya karar verdim. Bize bir şey yapamadığı için hayvanlarıma yapıyor. Gözdağı vermek istiyor" dedi.

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Kümeste korkunç manzara! Hayvan sahibi hayatının şokunu yaşadı!
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