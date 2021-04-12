Kümeste korkunç manzara! Hayvan sahibi hayatının şokunu yaşadı!

'BİZE BİR ŞEY YAPAMADIĞI İÇİN HAYVANLARIMA YAPIYOR'



Hayvanını telef edenin komşusu olduğunu ileri süren Yıldırım, "Cumartesi sabah kalktığımda kazı burada asılı şekilde buldum. Komşumun yaptığından şüpheleniyorum. Böyle canilere, böyle vicdansız insanlara aman vermeyelim. Diğer hayvanlarıma da bir şeyler yapacak diye korkuyorum. Gece gündüz uyku tutmuyor. En sonunda kamera taktırmaya karar verdim. Bize bir şey yapamadığı için hayvanlarıma yapıyor. Gözdağı vermek istiyor" dedi.