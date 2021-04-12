Kütahya İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri! 2021 Kütahya’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlıyor. On bir ayın sultanı yine aynı coşku ve sevinç ile karşılanırken, il il imsakiye de yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile Kütahya'da iftar vakti ve sahur saatleri belli oldu. Kütahya'da sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusu cevabını bulmuş oldu. 2021 Kütahya Ramazan İmsakiyesi ile Kütahya iftar saati, sahur vakti ve imsak vakti bilgileri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.
Kütahya Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Kütahya iftar saati ve sahur vakti şöyle;
Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan
Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
İşte Kütahya sahur ve iftar vakitleri;