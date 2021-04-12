Manga Ferman Akgül kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ferman Akgül kaç yaşında?

Rock müzik grubu Manga'nın solisti Ferman Akgül, yıllardır başarılı parçaları ve yeteneğiyle adından söz ettiriyor. Her kesimden hayranı olan Akgül, bu hafta katılacağı Şarkılar Bizi Söyler programı ile sosyal medyada ve internette merak konusu oldu. "Ferman Akgül kimdir ve kaç yaşında?" sorusuna yanıt aranırken, Ferman Akgül'ün ailesi ve müzik kariyeri de çok merak edildi. Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ferman Akgül kaç yaşında?

MANGA'NIN SOLİSTİ FERMAN AKGÜL KİMDİR?

25 Aralık 1979'da Ankara'da doğan başarılı sanatçının tam adı İbrahim Ferman Akgül'dür. Ankara Anadolu Lisesi'nde okuduğu yıllarda klasik gitar çalan Akgül'ün müziğe ilgisi 9-10 yaşlarında piyano ile başlamıştır. Gazi Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi'ne girdiği 1998 yılında ilk grubu olan Virgin Pulp'a girmiştir. Turntable çalmak amacıyla girdiği bu grupta solist olarak çalışmıştır.

MÜZİK KARİYERİ

Daha sonra 'Colic' ve Özgür Can Öney'in de davulcusu olduğu 70'lik grubuyla çalışmaya başladı. 70'likle uzunca bir süre çalıştıktan sonra Cem Bahtiyar'ın bas gitaristi olduğu Seven grubuna girdi ve bu gruptan sonra müziğe bir süre ara verdi. Ardından Özgür'ün davetiyle henüz yeni kurulmuş ve solisti olmayan bir grubun çalışmasına katıldı. 2001 yılının sonlarına doğru girdiği bu grubun adı bile yoktu. Daha sonra grup Manga adını aldı.