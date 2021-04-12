Manisa İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri! 2021 Manisa’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden imsakiye bilgilerini yayınladı. On bir ayın sultanı için milyonlarca kişide heyecan ve mutluluk yaşanırken, Manisa’da iftar vakti ve sahur saatleri de merak konusu oldu. Ramazan ayının ilk günü sahura uyanarak oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler Manisa sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusuna cevap aramaya başladı. Ramazan İmsakiyesi ile 2021 Manisa iftar, sahur, imsak vakti bilgileri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, 2021 İmsakiye ile Manisa iftar saatleri ve sahur vakti!

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlıyor. On bir ayın sultanı yine aynı coşku ve sevinç ile karşılanırken, il il imsakiye de yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile Manisa'da iftar vakti ve sahur saatleri belli oldu. Manisa'da sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusu cevabını bulmuş oldu. 2021 Manisa Ramazan İmsakiyesi ile Manisa iftar saati, sahur vakti ve imsak vakti bilgileri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

MANİSA İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2021

Manisa Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Manisa iftar saati ve sahur vakti şöyle;