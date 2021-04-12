Son dakika: Manisa’da 4 genç intihar etmişti! Ailelere bir şok daha...



Soldan sağa; Neşet Dalgın, Muharrem Zengin, Serkan Zangal, Ümit Zangal

SOLUĞU SAVCILIK'TA ALDILAR

Olayın ardından Ümit Zangal'ın babası Mustafa Zangal (44), annesi Naciye Çeneli (38) ile Neşet Dalgın'ın babası Kamil Dalgın (50) Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na olayla ilgili 'suç delilinin yok edilmesi', 'mala zarar verme' ve 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. suç duyurusunda bulundu. Mustafa Zangal dilekçesinde, "Soruşturma aşamasında 4 telefon toplanmış ve bir delil elde etme ihtimaline binaen telefonların açılmasına karar verilmiştir. Bu aşamada maktullerin telefonlarının şifrelerinin kırılması meselesi gündeme gelmiş ve oğluma ait telefonun şifresinin yeğeninin parmak izi olduğu belirtilerek açma işleminin gerçekleştirilmesi için çağrılması adına bu kişinin tüm iletişim bilgileri kolluk kuvvetlerine bizzat tarafımca bildirilmiştir. Ancak bu aşamadan sonra parmak izi sahibi kişiyle ya da bizle iletişim kuran olmadı. Parmak izi sahibine ulaşılamadığı için telefonun fiziken kırıldığını öğrendim. Bu nedenle büyük bir şok yaşadım" dedi.