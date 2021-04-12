Son dakika: Manisa’da 4 genç intihar etmişti! Ailelere bir şok daha...

Son dakika haberleri... Manisa'da tarlada yan yana ölü bulunan 4 gencin aileleri henüz acı olayın etkisinden kurtulamazken çocuklarının cep telefonlarının kırılarak kullanılamaz hale getirildiği bilgisini alınca büyük bir şok yaşadı. Büyük acının ardından şok üstüne şok yaşayan aileler SABAH'a konuştu.
Acılı aileler, SABAH Muhabiri Ceyhan Torlak'a konuştu
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın akıbetini araştırmak için hayatını kaybeden fabrikada işçi Neşet Dalgın (25), Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencisi Serkan Zangal (23) ve Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencisi Ümit Zangal (23) ile çiftçilik yapan Muharrem Zengin'in (22) cep telefonlarına incelenmek üzere el konulmuştu. Sadece Serkan Zangal'ın cep telefonunun şifresi açılarak görevliler tarafından içindeki bilgiler kontrol edildi. Neşet Dalgın, Ümit Zangal ve Muharrem Zengin'in cep telefonları ise şifreleri bilinmediği için açılamadı. Bunun üzerine cep telefonları kırılarak içlerindeki bilgilere ulaşılmak istendi. Aileler çocuklarına ait cep telefonlarını geri almak istediklerinde kırıldığını öğrenince büyük üzüntü yaşadı.
Soldan sağa; Neşet Dalgın, Muharrem Zengin, Serkan Zangal, Ümit Zangal
SOLUĞU SAVCILIK'TA ALDILAR
Olayın ardından Ümit Zangal'ın babası Mustafa Zangal (44), annesi Naciye Çeneli (38) ile Neşet Dalgın'ın babası Kamil Dalgın (50) Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na olayla ilgili 'suç delilinin yok edilmesi', 'mala zarar verme' ve 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. suç duyurusunda bulundu. Mustafa Zangal dilekçesinde, "Soruşturma aşamasında 4 telefon toplanmış ve bir delil elde etme ihtimaline binaen telefonların açılmasına karar verilmiştir. Bu aşamada maktullerin telefonlarının şifrelerinin kırılması meselesi gündeme gelmiş ve oğluma ait telefonun şifresinin yeğeninin parmak izi olduğu belirtilerek açma işleminin gerçekleştirilmesi için çağrılması adına bu kişinin tüm iletişim bilgileri kolluk kuvvetlerine bizzat tarafımca bildirilmiştir. Ancak bu aşamadan sonra parmak izi sahibi kişiyle ya da bizle iletişim kuran olmadı. Parmak izi sahibine ulaşılamadığı için telefonun fiziken kırıldığını öğrendim. Bu nedenle büyük bir şok yaşadım" dedi.
Mustafa Zangal
TELEFONUN MANEVİ DEĞERİ VARDI
Naciye Çeneli şikayetinde, "Oğlumun meçhul ölümü üzerine dört gözle sonucunu beklediğimiz araştırmalarda telefonum bir an bile kapalı olmamış olup; bir haber gelir ümidi ile adeta telefonun başında nöbet tutmuş durumdayken bana ulaşılamadığı gerekçesi ile soruşturma için delil, benim için ise manevi değer niteliğindeki telefonun parçalanması tarafımda şaibe uyandırmıştır" dedi.
Naciye Çeneli
Kamil Dalgın ise dilekçesinde, "Soruşturma işlemleri gerekli titizlik gösterilmemiş ve belki de en önemli delil olan telefon yok edilerek tarafımda bir şeylerin gizlenildiği şüphesi uyandırılmıştır. Ayrıca bu noktada soruşturma dosyasına kısıtlama getirilmesi ve tarafımın dışarıda bırakılması, aklımda beliren şüpheleri daha da kuvvetlendirmiştir. Hayat için planları olan, uyuşturucu gibi bir kötü alışkanlığının bulunduğuna inanmadığım, intihar meyli bulunmayan oğlumun şüpheli ölümü üzerine tek tek yapılan bu yanlışlar, bu şikayeti yapmamı zorunlu kılmıştır" şeklinde ifadeler yer aldı.
Kamil Dalgın
NE OLMUŞTU?
Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı kırsal Kestelli Mahallesi'nde geçen 31 Ocak'ta bir köy evinde buluşan Muharrem Zengin (22), fabrika işçisi Neşet Dalgın (25), üniversite öğrencisi Serkan Zangal (23) ve kuzeni Ümit Zangal (19) birlikte eğlendi. Ümit Zangal aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybedince, diğer 3 gencin de uyuşturucu etkisindeyken toplu intihar kararı aldığı iddia edildi. İntihar öncesi veda videosu çeken gençler bunu Mert Dalgın'a gönderdi. Ümit Zangal'ın cesedini otomobile koyup 500 metre ilerideki Akçeşme Mevkii'ne giden gençlerin tek kırma tüfekle sırayla intihar ettiği öne sürüldü.