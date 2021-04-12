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Giriş Tarihi: 12.4.2021 19:07

Megakentte akşam trafiği başladı, trafik durma noktasına geldi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Megakentte akşam trafiği başladı, trafik durma noktasına geldi

'da akşam saat 21.00 itibarıyla kent genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına üç saat kala trafikte yoğunluk yaşanmaya başladı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'ndan alınan son verilere göre megakentte trafik yoğunluğu yüzde 71'e yükseldi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt genelinde bu akşam saat 21.00'da başlayacak ve salı günü saat 05.00 itibarıyla sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala megakentte trafik yoğunluğu meydana geldi. Gün içerisinde yüzünü gösteren güneşli havanın da etkisiyle başta D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve köprü giriş çıkışları olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında trafik durma noktasına geldi.

TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

İBB'nin Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 18.00 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde %71'e tırmandı. Öte yandan kısıtlaması öncesinde otoyollarda yaşanan araç yoğunluğunun yanı sıra toplu taşıma duraklarında da insan yoğunluğu meydana geldi. Mesailerini bitiren birçok vatandaş evlerine gidebilmek için metro, metrobüs, otobüs minibüslere akın etti. Toplu taşımadaki yolcu yoğunluğu da önemli derecede arttı.

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Megakentte akşam trafiği başladı, trafik durma noktasına geldi
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