Mehmet Erdem kimdir? Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konuğu Mehmet Erdem hayatı

Mehmet Erdem, Şarkılar Bizi Söyler 7. bölüm konukları arasında ayını duyurdu. Bu haberi duyan hayranları çok sevinirken birçok vatandaş da Mehmet Erdem'in hayatı ve şarkıları hakkında bilgi sahibi olmak istedi ve "Mehmet Erdem kimdir?" sorusuna cevap aradı. İşte Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konuğu Mehmet Erdem hayatı hakkında merak edilenler...
MEHMET ERDEM HAYATI HAKKINDA MERAK EDİLENLER
1978 yılında Manisa'da doğan Mehmet Erdem aslen Malatya Arapkirlidir. Ortaöğrenimini İzmir Fen Lisesi'nde tamamlayan Erdem, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunudur. Klarnet çalan babası ve bağlama çalan dayısı sayesinde müziğe ilgi duyan ünlü sanatçı henüz 5 yaşındayken mandolin çalmaya başladı. Daha sonra bağlama ve cümbüş de çaldı. Lise yıllarında farklı gruplarda vokalist ve müzisyen olarak yer aldı. İstanbul'da çeşitli mekanlarda çalan Erdem, 1999 yılında Kardeş Türküler'e katıldı ve profesyonel müzik hayatı burada başladı.
MEHMET ERDEM KİMDİR, MÜZİK KARİYERİ
Bu yıllarda önemli müzisyenlerden ud, cümbüş, perdesiz gitar ve bağlama dersleri aldı. Film ve dizi müzikleri besteledi. 2009 yılında Tarık Akan ve Şerif Sezer'in başrol oynadığı Deli Deli Olma filmine yaptığı müzikle Altın Portakal'da en iyi film müziği ödülünü aldı. Leyla ile Mecnun, Kuzey Güney, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ve Deliha 2 dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Ünlü sanatçı ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül kazandı. Ünlü sanatçı, Zülfü Livaneli'nin seslendirdiği Hakim Bey şarkısını geçtiğimiz yıllarda yeniden yorumlayarak dikkatleri üzerine çekmişti ve "Mehmet Erdem Kimdir?" sorusunun cevabı araştırılmıştı.
MEHMET ERDEM FİLM VE DİZİ MÜZİKLERİ
Polis - (2006)
Dol - (2007)
Sınıf - (2008)
İş Arıyoruz - (2008)
Deli Deli Olma - (2009)
Sizi Seviyorum - (2009)
Memleket Meselesi - (2010)
Avrupa Avrupa - (2011)
Leyla ile Mecnun - (2011)
Vücut - (2011)
Çalgı Çengi - (2011)
Kalbim Seni Seçti - (2011)
Aşk Kırmızı - (2013)
Sen Aydınlatırsın Geceyi - (2013)
Cenaze İşleri - (2017)
MEHMET ERDEM ALBÜMLERİ
Herkes Aynı Hayatta, (2012)
Hiç Konuşmadan, (2013)
Hepsi Benim Yüzünden, (2016)
Neden Böyleyiz, (2018)
MEHMET ERDEM YAŞI KAÇ? DOĞUM GÜNÜ NE ZAMAN?Mehmet Erdem'in doğum günü tarihi net bilinmemektedir ancak kendisi 1978 doğumlu olup 43 yaşındandadır. Mehmet Erdem bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olacak. Pazartesi saat 20:00'da Kanal D'de Mehmet Erdem ve diğer ünlü konuklarla birlikte Barış Manço şarkıları söylenecek.