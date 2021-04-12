Mersin’de pes dedirten olay! Dilencinin mal varlığı şaşırttı!

Mersin'de zabıta ekipleri, esnaf ve vatandaşların şikayet ve talebi üzerine insanların dini ve vicdani duygularını kullanarak cami avlularında, park-meydanlarda, cadde ve sokaklarda dilenip haksız kazanç elde eden veya izin almaksızın kaldırımları işgal ederek satış yapan kişilere yönelik denetim ve uygulama yaptı.