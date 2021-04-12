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Giriş Tarihi: 12.4.2021 23:35 Son Güncelleme: 12.4.2021 23:59

Metrelerce takla atıp duvarda asılı kaldı! Genç çifti ölüm ayırdı

İHA
Metrelerce takla atıp duvarda asılı kaldı! Genç çifti ölüm ayırdı

'de refüjde bulunan kayaya çarparak havalanan otomobil metrelerce takla attıktan sonra istinat duvarında asılı kaldı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yanındaki kız arkadaşı ağır yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada Özay Ertekin (25), kız arkadaşı olduğu öğrenilen Rabia Sena Aksoy ile birlikte hafif ticari araç ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İSTİNAT DUVARINDA ASILI KALDI

Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan kazada süratle refüjdeki kayaya çarpan araç, havalanarak karşı şeritteki istinat duvarında asılı kaldı. Duvarda asılı kalan aracı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Rabia Sena Aksoy, ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekipleri, Özay Ertekin'in ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Acılı haberi duyarak olay yerine gelen aile fertleri sinir krizi geçirdi.

ACILI BABANIN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Aksoy'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Metrelerce takla atıp duvarda asılı kaldı! Genç çifti ölüm ayırdı
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