Metrelerce takla atıp duvarda asılı kaldı! Genç çifti ölüm ayırdı

Kaza, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada Özay Ertekin (25), kız arkadaşı olduğu öğrenilen Rabia Sena Aksoy ile birlikte hafif ticari araç ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İSTİNAT DUVARINDA ASILI KALDI

Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan kazada süratle refüjdeki kayaya çarpan araç, havalanarak karşı şeritteki istinat duvarında asılı kaldı. Duvarda asılı kalan aracı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.