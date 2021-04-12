Mideden boğaza gelen suyu yutmak orucu bozar mı? Diyanet fetvasına göre mideden boğaza gelen sıvıyı yutmakta sakınca var mı?

Müslümanlar önümüzdeki hafta bir Ramazan ayına daha erişmenin huzurunu yaşayacak. Bir ayını, Ramazan ayının farz ibadeti olan oruçla geçirecek olanlar, istemeden karşılaşılan durumların orucu bozup bozmadığını araştırıyor. Bunlar arasında, mideden boğazan gelen suyu yutmak yer alıyor. Diyanet tarafından paylaşılan orucu bozan ve bozmayan hallere göre, Mideden boğaza gelen suyu yutmak orucu bozar mı? İşte, istemeden karşılaşabileceğiniz mideden boğaza su gelmesi ve yutmak durumunda orucun bozulup bozulmayacağı hakkında bilgiler...

Mideden boğaza su gelmesi, herkesin yaşayabileceği bir durumdur. Elde olmadan gerçekleşen bu durumun kimi zaman endişeye neden olmaktadır. Ramazan'ın gelmesiyle birlikte vatandaşlar, mideden boğaza gelen sıvının orucu bozup bozmayacağını sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, orucu bozan ve bozmayan durumları kamuoyu ile paylaşıyor. Buna göre, Mideden boğaza gelen suyu yutmak orucu bozar mı? İşte, bu sorunun cevabı...