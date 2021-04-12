Misvak orucu bozar mı? Diyanet fetvasına göre oruçluyken misvak kullanmakta sakınca var mı?

Bir Ramazan ayına daha sağlıklı ve huzurlu olarak erişmiş olmanın sevinci içerisindeyiz. 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif süresince oruç ibadetini yerine getirecek olan müslümanlar oruçlu haldeyken Misvak kullanılması durumunda orucun akıbetinin ne olacağını öğrenmek isteyerek Misvak orucu bozar mı? sorusu üzerinde araştırmalarına devam ediyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileriyle Misvak kullanılmasının oruca yapacağı etkiyle ilgili detaylar şöyle;
Ramazan ayı başlamasıyla birlikte ağız ve diş sağlığı da gündeme gelen önemli konular arasındaki yerini alacak. Konu dini boyutu ve ağız ve diş sağlığı uzmanların görüşleri açısından değerlendirildiğinde farklı görüşler ortaya çıkıyor. Kimi ağız ve diş sağlığı uzmanları oruç sırasında dişlerin fırçalanmamasının diş çürüklerine yol açabileceği uyarısında bulunurken; kimi uzmanlar da iftar ve sahur sonrası fırçalamanın ağız ve diş temizliği azısından yeterli olacağı görüşünde.
Orucu bozan durumlara ilişkin resmi sayfası üzerinden bilgilendirme yapan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur ve kazası gerekir.
Hal böyle olunca misvak kullanımının da oruç tutan kişi için kullanılabilir durumda olduğunu görüyoruz.
Aynı zamanda bilindiği üzere abdest alırken misvak ve benzeri bir şeyle ağız ve diş temizliğini yapmak sünnettir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 44). Zira bu temizlik fıtrattan sayılmaktadır (Müslim, Taharet, 56; Ebû Dâvûd, Taharet, 29). Allah Resûlü (s.a.s.) bir hadislerinde, "Ümmetime ağır gelmesinden (meşakkat) endişe etmeseydim, onlara her namaz vaktinde dişlerini misvakla temizlemelerini emrederdim." (İbn Mâce, Tahâret, 7) buyurmuştur.
Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasında ağız ve diş temizliği asıl olup, o dönemde diş temizliğinde misvak kullanılmakta idi. Bugün misvak yerine diş fırçası kullanılmaktadır. Ağız ve diş sağlığı için uygun olan herhangi bir ürünün veya yöntemin kullanılmasıyla bu sünnet yerine getirilmiş olur.
Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.
Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.