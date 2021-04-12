Mukabele saatleri ve kanalları! 2021 Ramazan ayında hangi kanalda mukabeleler var?

Ramazan ayının tamamını mukabele ve dini sohbetlerle geçiren Müslümanlar, bu yıl koronavirüs pandemisi sebebiyle bunları ancak ekranlardan takip edebiliyor. Mukabele veren kanallar vasıtasıyla evinde Kur'an dinleyen vatandaşlar, mukabele saatleri ve kanalları konusunda araştırma yapıyor. 2021 Ramazan ayında hangi kanalda mukabeleler var? TRT Diyanet mukabele saatleri 2021!
2021 RAMAZAN MUKABELE SAATLERİ ve MUKABELE VEREN KANALLAR
Mukabele saatleri ve mukabele veren kanallar belli oldu. Mukabeleler sayesinde binlerce evde Kur'an sesi duyulacak. Ayrıca Kur'an öğrenmek isteyen vatandaşlar bu vesileyle Kur'an okumaya başlayacak. Bu nedenle, son günlerin en merak edilen konuları arasında 2021 Ramazan mukabele hangi kanalda saat kaçta? Sorusu merak ediliyor. İşte mukabele saatleri ve kanalları...
TRT DİYANET MUKABELE SAATLERİ 2021
TRT1'de mukabele Ramazan ayı boyunca her gün saat 04:50'de gerçekleşecek.
Kanal 7'de mukabele saat 04:30'dan itibaren okutulacak.
DİYANET TV MUKABELE PROGRAMI
Diyanet TV'de 5 Cami 5 Kurra adlı programla Kur'an coşkusu evlere misafir olacak. Hafızlar Kerim Öztürk, Ferruh Muştuer, Yunus Balcıoğlu, Ali Derman ve Metin Çakar'ın kıraati, İstanbul'daki beş büyük camiden yankılanacak. Program her gün saat 06:00'da yayınlanacak. Vatandaşlar sahur ve imsak vakitlerini mukabelelerle taçlandıracak.
MUKABELE NEDİR?
Bir kimsenin, çoğunlukla bir hafızın Kur'an-ı Kerim'i ezberden ya da kitaptan yüksek sesle okuması, dinleyenlerin de onu kitaptan göz ile takip etmesidir. Mukabele kelime anlamı karşılıklı okuma şeklindedir. Müslüman alemi, Ramazan ayının 30 günü boyunca her gün bir cüz okuyarak Kur'an-ı Kerim'i bitirir.