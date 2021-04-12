Mukabele saatleri ve kanalları! 2021 Ramazan ayında hangi kanalda mukabeleler var?

Ramazan ayının tamamını mukabele ve dini sohbetlerle geçiren Müslümanlar, bu yıl koronavirüs pandemisi sebebiyle bunları ancak ekranlardan takip edebiliyor. Mukabele veren kanallar vasıtasıyla evinde Kur'an dinleyen vatandaşlar, mukabele saatleri ve kanalları konusunda araştırma yapıyor. 2021 Ramazan ayında hangi kanalda mukabeleler var? TRT Diyanet mukabele saatleri 2021!

2021 RAMAZAN MUKABELE SAATLERİ ve MUKABELE VEREN KANALLAR

Mukabele saatleri ve mukabele veren kanallar belli oldu. Mukabeleler sayesinde binlerce evde Kur'an sesi duyulacak. Ayrıca Kur'an öğrenmek isteyen vatandaşlar bu vesileyle Kur'an okumaya başlayacak. Bu nedenle, son günlerin en merak edilen konuları arasında 2021 Ramazan mukabele hangi kanalda saat kaçta? Sorusu merak ediliyor. İşte mukabele saatleri ve kanalları...