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Giriş Tarihi: 12.4.2021 09:09 Son Güncelleme: 12.4.2021 09:20

Müşteri olarak girdiler! Müşterileri soydular

EMİR SOMER EMİR SOMER
Müşteri olarak girdiler! Müşterileri soydular

’da müşteri olarak girdikleri restoranlarda yemek yiyen ve anlık dalgınlıklarından faydalandıkları insanların çantalarını çalan iki kadın yankesici, Şişli Polis Merkezi Suç Araştırma Ekipleri tarafından yakalandı.

Yankesiciler son olaylarını 7 Nisan Çarşamba günü İstanbul'un Şişli İlçesi'ne bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Büyükdere Caddesi'nin üzerinde bulunan bir restorana müşteri olarak giren kadın yankesiciler, söz konusu restoranda yemek yiyen E.A. isimli kadın mağdurun içerisinde 250 lira nakit para, bin 700 lira değerinde gözlük ve diğer muhtelif eşyalarının bulunduğu çantasını çaldı.

Müşteri olarak girdiler, müşterileri soydular | Video

Şikayet üzerine soruşturma açıldı. Şişli Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Araştırma Ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı ve açık kimliklerini tespit ettikleri kadın şüphelileri gözaltına aldı. Yabancı uyruklu A.K. ve F.M. isimli şüphelilerin çaldıkları eşyalar da bulundu ve sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen iki şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Müşteri olarak girdiler! Müşterileri soydular
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