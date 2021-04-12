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Giriş Tarihi: 13.4.2021 03:04 Son Güncelleme: 13.4.2021 03:04

İmsakiye 2021 - ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? İşte tüm bilgiler

Niğde İmsakiye 2021 - Niğde imsakiyesi ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? İşte tüm bilgiler

11 Ayın Sultanı -ı Şerif’in başlamasına artık saatler kaldı. İslam alemi için oldukça anlamı ve önemi bulunan bu güzel ayda Müslümanlar ilk sahura kalkacak ve imsak vakti öncesinde 2021 yılının ilk orucuna niyet edecek. Bu bağlamda ilimizde yaşayanlar “2021 ” ile ilgili detayları merak ederek Niğde sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. “2021 ” ile Niğde sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

"Niğde İmsakiye 2021" Ramazan ayına girmemize saatler kala, Niğde'de yaşayanlar tarafından merak edilerek Niğde sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? soruları üzerinden araştırılıyor.

NİĞDE İMSAKİYE 2021

Yoğun olarak merak edilen Niğde İmsakiye 2021 ile birlikte Niğde sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? soruları yanıtları ve tüm detaylar



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.



Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

  • Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
  • Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi
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NİĞDE İMSAK VE İFTAR VAKTİ

13 Mayıs'ta ilk imsak ve iftar vakitleri:

  • Niğde İmsak Vakti: 4:36
  • Niğde İftar Vakti: 19:22
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Niğde İmsakiye 2021 - Niğde imsakiyesi ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? İşte tüm bilgiler
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