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Giriş Tarihi: 12.4.2021 18:32

'de korkunç olay! İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan demir ustası yaşamını yitirdi

DHA
Niğde'de korkunç olay! İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan demir ustası yaşamını yitirdi

'de kan donduran bir olay meydana geldi. İş yerinde iki kardeşin silahlı saldırısına uğrayan demir ustası 33 yaşındaki , hayatını kaybetti. Saldırganlardan K.A. yakalanırken, O.A. ise aranıyor.

Niğde'deki olay, saat 15.00 sıralarında sanayi sitesindeki iş yerinde meydana geldi. Demir ustası Bilal Duyar, iş yerine gelen K.A. ve kardeşi O.A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

TARTIŞMA BÜYÜYEREK KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine O.A. tabancayla Duyar'a ateş etti. Duyar boynundan yaralanırken, K.A. ve kardeşi O.A. iş yerinden kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Duyar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Duyar, kurtarılamadı. Duyar'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

SALDIRGANLARDAN BİRİ YAKALANDI

Saldırganları bulmak için çevrede araştırma yapan ekipler, K.A.'yı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Ekipler, O.A.'yı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

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Niğde'de korkunç olay! İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan demir ustası yaşamını yitirdi
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