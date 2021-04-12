Niğde'de korkunç olay! İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan demir ustası yaşamını yitirdi

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Duyar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Duyar, kurtarılamadı. Duyar'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.