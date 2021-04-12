Niyet etmeden oruç kabul olur mu? Sahurda niyet etmeden oruç tutulması mümkün mü?

Oruç ibadetini gerçekleştirmek için heyecanla bekleyen birçok vatandaş, oruç ile ilgili merak ettiklerini internet üzerinden aratıyor. En çok merak edilenler arasında ise "Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Niyet etmeden oruç tutulur mu?" soruları yer alıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın niyet etmeden oruç tutmak ile ilgili yanıtı ve konu hakkında merak edilenler!

NİYET ETMEDEN ORUÇ KABUL OLUR MU?

Vatandaşlar bu sorulara yanıt bulabilmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın oruç ile ilgili açıklamalarını takip ediyor. İşte "Niyet etmeden oruç kabul olur mu?" sorusunun cevabı ve oruçla ilgili diğer merak edilenler...