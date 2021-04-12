Niyet etmeden oruç kabul olur mu? Sahurda niyet etmeden oruç tutulması mümkün mü?

Oruç ibadetini gerçekleştirmek için heyecanla bekleyen birçok vatandaş, oruç ile ilgili merak ettiklerini internet üzerinden aratıyor. En çok merak edilenler arasında ise "Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Niyet etmeden oruç tutulur mu?" soruları yer alıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın niyet etmeden oruç tutmak ile ilgili yanıtı ve konu hakkında merak edilenler!
NİYET ETMEDEN ORUÇ KABUL OLUR MU?
Vatandaşlar bu sorulara yanıt bulabilmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın oruç ile ilgili açıklamalarını takip ediyor. İşte "Niyet etmeden oruç kabul olur mu?" sorusunun cevabı ve oruçla ilgili diğer merak edilenler...
NİYETSİZ SAHURSUZ ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre, "Niyetsiz sahursuz oruç tutulur mu?" sorusuna verilecek en net cevap, bu durumun orucu sarsacağı yönünde olacaktır. Zira, niyet etmek orucun temel şartlarından biridir. Dolayısıyla niyetsiz oruç sahih değildir. İslamiyet'te kalben niyet pek çok konuda yeterli olsa bile oruç için dil ile de niyet etmek gerekmektedir.
NİYET ETMEDEN VE SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet'e yöneltilen "Niyet etmeden ve sahura kalkmadan oruç tutulur mu?" sorusuna şu yanıt geldi: Oruç tutmak amacıyla sahura kalkılması da niyet sayılmaktadır. Ancak hem sahura kalkıp hem de niyet etmek orucu riske atmamak için daha doğru bir çözüm olacaktır. Böylece doktorların sahurun ihmal edilmemesi yönündeki uyarısına da dikkat eden Müslümanlar, ibadetlerini gün içinde daha dinç ve sağlıklı şekilde eda ederler.
ORUÇ TUTMAK İÇİN NE ZAMANA KADAR NİYET EDİLİR?
Oruç tutmaya yeni başlayan Müslümanların en çok merak ettiği sorulardan biri de "Oruç tutmak için ne zamana kadar niyet edilir?" şeklindedir. Yıllardır vatandaşlar arasında en çok kafa karışıklığına yol açan konulardan biri de budur. Oruç için niyet edilecek zaman mezheplere göre de değişiklik göstermektedir. Oruç için niyet etme vakti güneş doğmadan hemen öncesine kadardır. İmsak vaktinden sonra yapılacak niyetin geçerli olması içinse bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş olması ve orucu bozan bir iş yapılmamış olması gerekmektedir. Aksi halde bu niyet caiz değildir.
MEZHEPLERE GÖRE NİYET VAKİTLERİ
Hanefi mezhebine göre oruca niyet etme vakti gün batımından itibaren ertesi günün kuşluk vaktine, hatta gereken şartlar tamamlandıysa öğle namazı vakti girişine kadardır. Öte yandan, Şafii mezhebine göre nafile oruç dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmesi gerekmektedir. İmsak vaktine kadar niyet edilmeyen oruçlar geçerli olmamaktadır. Nafile oruçta ise güneş tepe noktasına gelmeden önceye kadar niyet edilebilmektedir. Mâlikîlere göre niyetin geçerli olması için gereken süre, güneşin battığı andan gecenin sonuna kadardır. Çünkü sabah, yani orucun başladığı vakitte niyet edilmediyse o günkü oruç geçerli sayılmamaktadır. Ayrıca Mâlikîler ara verilmeksizin peş peşe tutulan oruçlar için her gün ayrı ayrı niyet etmek yerine orucun ilk gününden toplu halde niyet etmektedir.
ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
"Sahurda niyet etmeden oruç kabul olur mu?" sorusuna cevap bulan vatandaşların merak ettiği bir diğer mevzu ise oruca nasıl niyet edilir oldu. Bütün ibadetlerde olduğu gibi oruçta da en temel şart niyettir. Niyet edilmeden gerçekleştirilen hiçbir ibadet geçerli olmamaktadır. Zira ibadet kulun Allah'ın emri ile ve yalnızca O'nun rızasını kazanabilmek amacıyla, kendi iradesiyle gerçekleştirdiği ameldir. Hz. Peygamber Efendimiz, "Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkes için ancak niyet ettiği şey vardır" buyurmuştur. (Buhârî, "Bed'ül Vahy",1) Ramazan orucu için belirlenen vakitte "Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü orucumu tutmaya" ya da "Yarınki Ramazan orucunu tutmaya niyet ettim" şeklinde niyet etmek yeterli ve geçerli olacaktır. Ayrıca orucun her günü için ayrı ayrı niyet edilmelidir.