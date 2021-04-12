Pandemide Ramazan'ı Tokat Müftüsü anlattı

Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, "Yüce Dinimiz İslam insan sağlığına önem vermiş, dikkatsiz ve tedbirsiz davranarak tek bir kişinin bile sağlığını tehlikeye atmayı kul hakkı ihlali olarak kabul etmiştir" diyerek salgın sürecinde insanların sağlığını tehlikeye atacak hareketlerden kaçınmamız gerektiğini dini açıdan vurguladı, bu kapsamda 'Teravih namazının camilerde değil evlerde kılınmasına karar verilmiştir'

dedi.

"BAĞIŞLARINIZA TALİBİZ"

"Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin' sloganıyla Türk Diyanet Vakfı Makbuzları ile vatandaşlarımızın Fitre, fidye, zekat ve sadaka ve diğer bağışlarına talip olduklarını söyleyen İl Müftüsü Pamuklu,bu vesileyle Ali Paşa Camii, Meydan Camii ve Yeşilırmak sahili kenarı olmak üzere 3 noktada 16 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında Türk Diyanet Vakfı standları açmak Tokat halkının emanetlerini bekleyenlere ulaştıracaklarını ifade etti. Ayrıca halkımızı dini konularda doğru ve sahih bilgi doğrultusunda her gün öğle namazları öncesinde Ali Paşa Camiinden yapacakları vaaz ve irşad programları ile aydınlatmaya bayram sabahına kadar devam edeceklerini söyledi. Öte yandan Türk Diyanet Vakfı tarafından Tokat il ve ilçelerde toplam 2 bin adet alışveriş çeki dağıtılacağını bildirdi.



SICAK YEMEK VE EKMEK DE DAĞITILACAK

Ayrıca bu sene salgın sebebiyle toplu iftarlar olmayacağından; Tokat Müftülüğü, Türk Diyanet Vakfı aracılığıyla Kur'an Kursu hocaları, Din görevlisi İmam Hatip ve Müezzinler ve hayırseverlerin destekleriyle 'Kap'tan kalbe 2 iftar sofrası' Projesi kapsamında Mahallelerimizdeki hocaların belirlediği her gün farklı mahallede 100 aileye sıcak üç kap yemek dağıtılacak. Bu hizmetin, günlük 3 bin TL karşılığında hayır severlerin desteğiyle onların iftar ikramı olarak sunulacağı öğrenildi. Sıcak iftar yemeklerinin yanında da; "30 Ramazan 30 Mahallede ekmeğin tadı paylaşmaktır' Projesi kapsamında 300 ekmek dağıtılacaktır. Bu ikramı da bizzat Kur'an Kursu hocaları kendileri karşılayarak yapacak.