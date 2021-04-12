Polis engelli kıza şehir turu attırdı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. Yıldönümü dolayısıyla polis gününde Emniyetin birimlerinin katıldığı şehir kortejine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Muradiye Mahallesi 230/2 Sokak No: 17'de oturan İsmet İnönü ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki ortopedik engelli Mediha Ecem Atar pencereye gelene kadar kortej bölgeden uzaklaşınca anne Sevda Atar, kızı için telefona sarıldı 112'i arayarak ekiplerin bir kez daha geçmesini rica etti. Ekipler ise yeniden geçeceğini, aynı zamanda kızlarının da hazırlık yapıp, araçla şehir turu attırabileceklerini anneye iletti. Bu duruma çok sevinen Mediha Ecem Atar büyük bir heyecanla kapının önünde polis abilerini bekledi.

Kısa süre sonra evin önünde beliren ekipler, Mediha Ecem Atar'ı Yunus biriminin polis otosuna bindirildi ve birlikte şehir turu atıldı. Şehir turundan büyük keyif alan Mediha Ecem Atar ayrıca polis megafonundan Covid-19 salgınıyla mücadelede vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kuralına uymaları anonsu da yaptı.