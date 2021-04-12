Polise kapı açan komşuya ‘nöbetleşe’ gürültü işkencesi

İzmir'de yaşayan Ebru Özbey (37) 2 sene önce FETÖ operasyonunda astsubay komşuları Murat Y.'yi gözaltına almaya gelen polise apartmanın kapısını açınca başına gelmeyen kalmadı. Eşi tutuklanan üst kat komşuları Selma Y. o günden sonra gürültü yaparak alt katta oturan Özbey ailesini rahatsız etmeye başladı. Taciz, tutuklanan Murat Y.'nin serbet kalmasıyla da devam etti. Zilleri sürekli çalınan ve pencere camlarına vurularak rahatsız edilen Özbey ailesi üst komşularından şikâyetçi olsa da araya giren uzlaştırmacının ikna etmesiyle dava düştü. Özbey ailesi, tacizci komşuları 8 ay önce taşınınca rahat nefes alacaklarını düşünürken, bu defa yeni gelen ve Murat Y.'nin akrabaları olduğu değerlendirilen Caner Y. ve eşi Perihan Y.'nin üst katlarına taşınmasıyla kabus devam etti. Çatıdaki uyduları kırılan aile ne yapacağını şaşırdı. Gürültü nedeniyle geceleri uyuyamayan Ebru Özbey tekrar savcılığa başvurarak, bu kez de yeni komşularından şikayetçi oldu. Dava süreci devam ederken, 4 yıldır aynı dairede yaşadığını anlatan Özbey, "Üst kattakilerin seslerini duyuyoruz. Çocuklarına bizi rahatsız etmesi için psikolojik şiddet uygulayor, "koş, kalk, yere bir şey at' diyorlar. Bu işkence artık bitsin istiyorum" diye konuştu.