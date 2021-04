Ramazan heyecanı dijitalde yaşanacak

Esenler Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in manevi iklimini dijital mecralara taşıyor. "Ramazan Arınmaktır" temasıyla her gün dopdolu içeriğin vatandaşlarla buluşturulacağı etkinlikler kapsamında Ramazan coşkusu doyasıya yaşanacak.

esenlerderamazan.com adresi ile Şehir Ekranı TV, Esenler Kültür Sanat Youtube ve sosyal medya kanallarında gerçekleştirilecek etkinliklerle vatandaşlar, af ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif'i huzur içinde idrak edecek. Bu yıl ayrıca birbirinden renkli sokak etkinlikleriyle çocukların ve vatandaşların yüzü güldürülecek.



İZLEYİCİLERE RAMAZAN HEDİYESİ



Nur Haktan'ın sunumuyla ekranlara taşınacak olan Ramazan programı, teravih namazından sonra izleyiciyle buluşacak. Programda Kur'an tilaveti, konserler ve sohbetler yapılacak. 'Uzaktaki Yakınımız' adlı programla bakan, büyükelçi ve sanatçılardan oluşan uluslararası konuklar çevrim içi olarak yayına bağlanacak. Her akşam programı izleyenler arasından bir kişiye tablet ve bir kişiye de Ramazan sepeti hediye edilecek.



HER GÜNE ÖZEL İÇERİK



Birbirinden özgün içeriklerin vatandaşlarla buluşacağı etkinlikler kapsamında Şehir Ekranı TV'de her gün Esenler'deki din görevlileri tarafından mukabele okunacak. Çocuklar ise kendileri için hazırlanan meddah, kukla gösterileri ve masal dinletilerini Şehir ve Çocuk Youtube kanalında izleyebilecek. 'İstanbul'daki Yıldızlar' programıyla her gün İstanbul'daki bir sahabe kabri / makamı ziyaret edilerek sahabelerin hayatı anlatılacak. 'Hanım Sahabeler' programında da hanım sahabelere dair bilinmeyenlere ışık tutulacak.



HEM EĞLENİP HEM KAZANACAKLAR



Şehir Ekranı TV aracılığıyla izleyicilerle buluşacak olan bilgi yarışmasıyla aileler hem öğrenecek hem eğlenecek hem de kazanacak. Ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrenciler ise "Benim Ülkemde Ramazan" adlı programla ülkelerindeki Ramazan'ı anlatacak. 'İnanış' adlı programla 16 farklı ülkeden azınlıkta olan Müslümanların hayat hikâyeleri, Şehir Ekranı TV aracılığıyla izleyiciyle buluşacak. Şehir Ekranı TV'de ayrıca siyer sohbetleri, peygamber kıssaları, Ramazan'a özel film gösterimleri ve sağlık buluşmaları programları izleyicilerle buluşacak.



30 ŞEHİR 30 CÜZ



Ramazan ayı boyunca 30 farklı şehirde okunan mukabeleler, Şehir Ekranı TV'de yayınlanacak. İzleyiciler, Ramazan'ın manevi ruhunu farklı şehirlerde okunan cüzlerle idrak edecek. Geçtiğimiz Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da vosvoslar, palyaçolarla çocukları eğlendirecek. Ramazan mehteri ve sokak konserleri ile kulakların pası silinecek. esenlersergi.com adresi üzerinden sergiler, 3D olarak ziyaret edilebilecek.



ÇEVRİM İÇİ İFTAR DÜZENLENECEK



Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze yapılamayan iftar programları çevrim içi olarak gerçekleşecek. Ramazan'ın ilk günü Zoom üzerinden çocuk iftarı düzenlenecek. Ramazan ayı boyunca Radyo Esenler'de ise Melek Şafak, Sevgi Nihan Akıncı, Ömer Çelik, Mehmet Emin Ay, Abdülbaki Kömür ve Bekir Sağlam farklı konu ve konuklarla dinleyicilerle buluşacak.



SANAT SOHBETLERİ YAPILACAK



Esenler Sanat Evi (ESEV) ise bu Ramazan ayında sanat sohbetleriyle izleyiciyle buluşacak. Gelenekli İslâm sanatları alanında bir sanatçı ile o alanın önemli kişileri, meşhur eserleri üzerine sohbet gerçekleştirecek. Esenlerli gençlerden oluşan Rüzgârlı Tepenin Çocukları, Grup Litros ve farklı orkestralar, ezgi ve tasavvuf müziği konserleri gerçekleştirecek. Peygamber Efendimiz (SAV) ve sahabe efendilerimizin hayatlarından günümüze ışık tutacak kesitleri, usta çizer Demirhan Kadıoğlu çocuklar için resmedecek.