Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan başlangıç tarihi takvimi ile ilk sahura ne zaman bu gece mi kalkılacak ve ilk oruç hangi gün ne zaman tutulacak?

Müslüman âleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yayınlanan 2021 Ramazan İmsakiyesi ile ilk sahur ve ilk oruç ne zaman tutulacak sorusunun cevabı belli oldu. Ramazan ayı her yıl olduğu gibi yine büyük sevinç ile karşılanacak. Dualar ve ibadetler ile geçirilecek. 2021 Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan başlangıç tarihi ile İlk sahura ne zaman bu gece mi kalkılacak ve ilk oruç hangi gün ne zaman tutulacak? İşte, Ramazan ne zaman başlıyor sorusunun cevabı ve diğer tüm ayrıntılar…

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından herkesin merakla beklediği Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. On bir ayın sultanı milyonlarca kişi tarafından sabırsızlıkla beklenirken, Ramazan ne zaman sorusunun cevabı belli oldu. Ramazan başlangıç tarihi ile ilk oruç ne zaman tutulacak, sahura ne zaman kalkılacak gibi sorular ise son günlerde en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Mübarek Ramazan ayında oruç tutmak ve ibadet ederek bu ayı en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler imsakiye takvimine ayrıntıları inceleyerek ulaşabilecek. İşte, 2021 Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk sahura ne zaman kalkılacak, ilk oruç hangi gün tutulacak sorularının cevapları!

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet'ten yayınlanan imsakiye ile Ramazan başlangıç tarihi belli oldu. Milyonlarca kişinin aklında ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusu yer alırken, il il imsakiye yayınlandı.

İşte, ilk sahur ve oruç tarihi;