Ramazan ne zaman, ilk sahura ne zaman kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

İslam âleminin büyük bir heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif geldi çattı! Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı Ramazan İmsakiyesi ile Ramazan ne zaman, ilk sahura ne zaman kalkılacak ve ilk oruç ne zaman tutulacak sorularının yanıtı belli oldu. Ramazan ayı her yıl olduğu gibi bu yılda dua ve ibadetlerle geçirilecek. Teravih namazları ise evlerde kılınacak. Peki, 2021 Ramazan ne zaman, bu akşam mı başlıyor? İlk sahur ne zaman, hangi gün kalkılacak? Diyanet İşleri’nden alınan bilgilere göre Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk sahura ne zaman hangi gün kalkılacak, oruç ne zaman tutulacak gibi soruların cevabına buradan ulaşabilirsiniz.

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk sahura ne zaman kalkılacak ve ilk oruç ne zaman tutulacak soruları milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan on bir ayın sultanına sayılı saatler kaldı. Milyonlarca kişi büyük heyecan ile bu mübarek günü beklerken, corona virüsü ile mücadele döneminde de zor günler yaşadığı şu dönemde içlerini ferahlatacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan 2021 Ramazan İmsakiyesi ile ilk sahur ve ilk oruç ne zaman tutulacak sorusunun cevabı belli oldu. Mübarek Ramazan ayında oruç tutmak ve ibadet ederek bu ayı en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler imsakiye takvimine ayrıntıları inceleyerek ulaşabilecek. İşte, 2021 Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk sahura ne zaman kalkılacak, ilk oruç hangi gün tutulacak sorularının cevapları!