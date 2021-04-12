Ramazan ne zaman, ilk sahura ne zaman kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk sahura ne zaman kalkılacak ve ilk oruç ne zaman tutulacak soruları milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan on bir ayın sultanına sayılı saatler kaldı. Milyonlarca kişi büyük heyecan ile bu mübarek günü beklerken, corona virüsü ile mücadele döneminde de zor günler yaşadığı şu dönemde içlerini ferahlatacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan 2021 Ramazan İmsakiyesi ile ilk sahur ve ilk oruç ne zaman tutulacak sorusunun cevabı belli oldu. Mübarek Ramazan ayında oruç tutmak ve ibadet ederek bu ayı en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler imsakiye takvimine ayrıntıları inceleyerek ulaşabilecek. İşte, 2021 Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk sahura ne zaman kalkılacak, ilk oruç hangi gün tutulacak sorularının cevapları!
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet'ten yayınlanan imsakiye ile Ramazan başlangıç tarihi belli oldu. Milyonlarca kişinin aklında ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusu yer alırken, il il imsakiye yayınlandı.
İşte, ilk sahur ve oruç tarihi;
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.
Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan
Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL İMSAK İFTAR VAKTİ ŞÖYLE;