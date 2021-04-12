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Giriş Tarihi: 12.4.2021 11:51

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Ramazan ne zaman, ilk sahura ne zaman kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

İslam âleminin büyük bir heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif geldi çattı! yayınladığı ile , ve sorularının yanıtı belli oldu. Ramazan ayı her yıl olduğu gibi bu yılda dua ve ibadetlerle geçirilecek. Teravih namazları ise evlerde kılınacak. Peki, 2021 Ramazan ne zaman, bu akşam mı başlıyor? İlk sahur ne zaman, hangi gün kalkılacak? Diyanet İşleri’nden alınan bilgilere göre Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk sahura ne zaman hangi gün kalkılacak, oruç ne zaman tutulacak gibi soruların cevabına buradan ulaşabilirsiniz.

başlıyor, ve soruları milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan on bir ayın sultanına sayılı saatler kaldı. Milyonlarca kişi büyük heyecan ile bu mübarek günü beklerken, corona virüsü ile mücadele döneminde de zor günler yaşadığı şu dönemde içlerini ferahlatacak. 'nın resmi internet sitesinden yayınlanan 2021 ile ilk sahur ve ilk oruç ne zaman tutulacak sorusunun cevabı belli oldu. Mübarek Ramazan ayında oruç tutmak ve ibadet ederek bu ayı en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler imsakiye takvimine ayrıntıları inceleyerek ulaşabilecek. İşte, 2021 Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk sahura ne zaman kalkılacak, ilk oruç hangi gün tutulacak sorularının cevapları!

Ramazan ne zaman, ilk sahura ne zaman kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet'ten yayınlanan imsakiye ile Ramazan başlangıç tarihi belli oldu. Milyonlarca kişinin aklında sorusu yer alırken, il il imsakiye yayınlandı.

İşte, ilk sahur ve oruç tarihi;

'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.

Ramazan ne zaman, ilk sahura ne zaman kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL İMSAK İFTAR VAKTİ ŞÖYLE;

Ramazan ne zaman, ilk sahura ne zaman kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

13 Mayıs'ta ilk imsak ve iftar vakitleri:

İstanbul İmsak Vakti: 4:50

İstanbul İftar Vakti: 19:48

Ankara İmsak Vakti: 4:38

Ramazan ne zaman, ilk sahura ne zaman kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Ankara İftar Vakti: 19:31

İzmir İmsak Vakti: 5.05

İzmir İftar Vakti: 19:52

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Ramazan ne zaman, ilk sahura ne zaman kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?
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