Reflüsü olanlar oruç tutabilir mi? Reflü hastalarının oruç tutmasında sakınca var mı?

Mübarek Ramazan ayında bol bol ibadet edilecek, dualar okunacak ve oruç tutulacak. İslam alemi için manevi değeri yüksek olan on bir ayın sultanı Ramazan ayında reflüsü olan vatandaşlar oruç tutmak isterlerken internet üzerinden reflüsü olanlar oruç tutabilir mi, reflü hastaları oruç tutabilir mi, oruçları bozulur mu gibi çeşitli sorulara yanıt arıyor. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, reflünün oruç üzerindeki etkisini öğrenmek istiyor. Buna göre; reflüsü olanlar oruç tutabilir mi? Reflü orucu bozar mı?

Reflü hastaları mübarek ramazan ayıyla birlikte oruç tutmayla ilgili araştırmalara başladı. Reflü şikayeti olan fakat endoskopide bulgusu olmayan hastalar 'Eroziv olmayan reflülü hastalar' olarak adlandırılırken reflü ilaçlarıyla oruç tutma durumları olabiliyor. Reflü tanısı konmuş ve tedavi altındaki bazı hastaların oruç tutmak için uzman doktora danışmaları gerekir. Oruç ibadeti yerine getirilirken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. Buna göre; reflüsü olanlar oruç tutabilir mi? Reflü orucu bozar mı? İşte detaylar…

REFLÜSÜ OLANLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Asit, safra ve mukustan oluşan mide salgılarının yemek borusu veya ağıza kadar yer değiştirmesine reflü denir. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen reflü hastalarının belli hususlara dikkat etmesi gerektiği biliniyor. Oruç tutmak isteyen vatandaşlar reflü hastaları oruç tutabilir mi, reflü orucu bozar mı gibi sorulara yanıt ararken detaylı bilgiye ulaşmaya çalışıyor.