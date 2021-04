Adetliyken (regl döneminde) oruç tutulur mu? Adet lekesi orucu bozar mı?

ADET GÜNÜNDEN KAÇ GÜN SONRA ORUÇ TUTULUR?

Her kadının adet döngüsü ve adet gördüğü gün sayısı eşit değildir. Bazı kadınlar düzensiz adet kanaması yaşamaktadır. Bu nedenle kadınlar üç ile on gün arası adetli sayılır. On güne kadar adet için oruç terk edilir. "Adet gününden kaç gün sonra oruç tutulur?" sorusuna verilecek cevap ise, adet dönemi biten kadınların on günü doldurmayı beklemeleri yönünde olacaktır. On günün sonunda gusledilip oruca ve namaza başlanır.