Rehberlik öğretmeni koronavirüse yenildi

Körfez ilçesi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi rehberlik öğretmeni Alaaddin Erkal, bir süre önce rahatsızlandı. Yapılan tetkiklerinde koronavirüse yakalandığı tespit edilen Erkal'ın tedavisine evinde başlandı. Ancak durumu fenalaşınca yaklaşık 10 gün önce Seka Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım yoğun bakımda tedavi altına alındı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede fenalaşan Erkal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası Alaaddin Erkal'ın cenazesi günü Körfez Mezarlığında kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek