Rize İmsakiye ile iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? İşte Ramazan İmsakiyesi 2021 Rize iftar ve sahur saatleri!

Diyanet tarafından yayımlanan 2021 Rize imsakiye ile beraber İftar ve sahur saati de belli oldu. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan bu mübarek ayda büyük küçük demeden oruç tutmaya ve kendilerine farz kılınan bu ibadeti yerine getirmeye çalışan Müslüman alemi; an itibariyle adeta geri sayıma başladı. Rize'de sahur vakti ve iftar saat kaçta? Soruları ile araştırılan il il İmsakiye takvimi Diyanet İşleri resmi sitesi üzerinden duyurulmuştu. Ramazan ayının ilk günüyle beraber konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Buna göre; Rize'de iftar ve sahur vakti saat kaçta? Ezan saat kaçta okunacak? İşte 2021 Rize Ramazan imsakiyesi…