Diyanet fetvasına göre ruj sürmek orucu bozar mı? Ruj sürmek orucu bozar mı bozmaz mı?

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Giriş Tarihi: 12.4.2021 08:51 Son Güncelleme: 12.4.2021 09:01

fetvasına göre ruj sürmek orucu bozar mı? Ruj sürmek orucu bozar mı bozmaz mı?

Ruj sürmek orucu bozar mı? Diyanet açıklaması ile ruj sürmek orucu bozar mı bozmaz mı?

ayının gelmesi ile birlikte orucu bozan ve bozmayan durumlar, oruç tutacak müslümanlar tarafından araştırılıyor. Günlük hayatta kullanımı olan rujun da durumu merak ediliyor. Vatandaşlar, "Ruj sürmek orucu bozar mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Buna göre, Ramazan'da ruj sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken ruj sürülür mü?

Mübarek üç ayların sonuncusu 'a bu yıl da ulaştık. Vatandaşlar, Ramazan boyunca oruçlarını tutarak bu ayın kendisine ait farz ibadetini yerine getirecek. Bu nedenle orucu bozan durumlar hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bunların başında, 'ruj sürmek orucu bozar mı?' sorusu geliyor. 'in paylaştığı bilgilere göre, ruj sürünce oruç bozulur mu, oruçluyken ruj sürülür mü? İşte, merak edilen soruların yanıtı ve makyaj ile ruj hakkında dikkat edilmesi gerekenler...

Ruj sürmek orucu bozar mı? Diyanet açıklaması ile ruj sürmek orucu bozar mı bozmaz mı?

MAKYAJ YAPMAK ORUCU BOZAR MI?
Herhangi bir besin değeri taşımadığı, ağızdan alınmadığı ve mideye ulaşacak bir yolu olmadığı için makyaj yapmak orucu bozmaz.

Ruj sürmek orucu bozar mı? Diyanet açıklaması ile ruj sürmek orucu bozar mı bozmaz mı?

RUJ SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?
Makyaj yapma sınıfına dahil olsa da, ruj sürmek çok belirli bir noktada bu durumdan ayrılmaktadır. Oruçlu kimselerin krem sürmesi, makyaj yapması ya da yaptırması, ruj, parlatıcı veya sürme sürmesi de orucu bozmaz. Ancak rujun, doğrudan dudaklara sürülmesinden dolayı, yalanarak veya bulaşarak ağzın içine kaçması durumunda, oruç bozulmuş kabul edilir.

Ruj sürmek orucu bozar mı? Diyanet açıklaması ile ruj sürmek orucu bozar mı bozmaz mı?

Buradaki etkin nokta, ağız yoluna rujun tadının veya parçasının ulaşması olup, bu durumlar yaşanmadıkça oruç bozulmaz.

Ruj sürmek orucu bozar mı? Diyanet açıklaması ile ruj sürmek orucu bozar mı bozmaz mı?

Ancak yine de, durumun oldukça risk taşıyan bir bölgede olmasi nedeniyle, ruj sürmek hoş karşılanmaz.

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Diyanet fetvasına göre ruj sürmek orucu bozar mı? Ruj sürmek orucu bozar mı bozmaz mı?
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