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Giriş Tarihi: 12.4.2021 09:45 Son Güncelleme: 12.4.2021 09:53

? fetvasına göre ruj sürünce oruç bozulur mu?

Ruj sürmek orucu bozar mı? Diyanet fetvasına göre ruj sürünce oruç bozulur mu?

On Bir Ayın Sultanı Ramazan'ın gelişi ile beraber hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Bunların başında, oruçluyken ruj sürmek geliyor. Zira, vatandaşlar oruçlu oldukları sırada ruj sürmenin orucu bozup bozmayacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki, 'e göre ? Haberimizden, Diyanet bilgileri ile ruj sürünce oruç bozulur mu sorusuna cevap bulabilirsiniz.

Ramazan-ı Şerif bu yıl da geldi çattı. Vatandaşlar, Ramazan boyunca oruçlarını tutarak farz ibadetini yerine getirecek. Bu noktada, orucu bozan şeyler hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Orucu bozacak şeyler hakkında bilgi arayan yurttaşlar, olası riskli durumları öğrenerek bunları yapmamaya özen gösterecek. Bunların başında, 'ruj sürmek orucu bozar mı?' sorusu geliyor. Peki, Diyanet bilgileri ile ruj sürünce oruç bozulur mu? Merak edilenler haberimizde!

MAKYAJ YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Herhangi bir besin değeri taşımadığı, ağızdan alınmadığı ve mideye ulaşacak bir yolu olmadığı için makyaj yapmak orucu bozmaz.

RUJ SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Makyaj yapma sınıfına dahil olsa da, ruj sürmek çok belirli bir noktada bu durumdan ayrılmaktadır. Rujun, doğrudan dudaklara sürülmesinden dolayı, yalanarak veya bulaşarak ağzın içine kaçması durumunda, oruç bozulmuş kabul edilir. Buradaki etkin nokta, ağız yoluna rujun tadının veya parçasının ulaşması olup, bu durumlar yaşanmadıkça oruç bozulmaz. Ancak yine de, durumun oldukça risk taşıyan bir bölgede olmasi nedeniyle, ruj sürmek hoş karşılanmaz.

Duş almak orucu bozar mı? Diyanet fetvasına göre oruçluyken banyo yapılır mı?

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Ruj sürmek orucu bozar mı? Diyanet fetvasına göre ruj sürünce oruç bozulur mu?
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