Diyanet fetvasına göre rüyalanmak orucu bozar mı? Ramazanda rüyalanınca oruç bozulur mu?

Oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslüman alemi bazı hususlarda detayları merak ederek internet aracılığı ile yanıt arıyor. Bu konuda öne çıkan sorulardan biri ise "Rüyalanmak orucu bozar mı?" sorusu oluyor. Bu kapsamda Diyanet resmi sitesi üzerinden tüm bu soruların yanıtını vermişti. Buna göre; Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez.