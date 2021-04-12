Sahte psikolog skandalı

Kaleme aldığı kitapları ve terapileri ile tanınan Adil Maviş (55) hakkında, psikolog olmadığı halde kendini psikolog gibi tanıtarak yüzlerce hasta kabul ettiği iddiasıyla dava açıldı. İddiaya göre psikoloji mezunu olmadığı halde kendisini psikolog olarak tanıtan ve hasta kabul ederek çeşitli psikolojik tedaviler uyguladığını öne süren Maviş, mail yoluyla Ankara'daki Türk Psikologlar Derneği'ne ihbar edildi.Harekete geçen dernek, araştırmalarında şaşırtıcı sonuçlara ulaştı. Maviş'in, kendisini Türkiye'de denkliği bulunmayan St. Clements Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olarak ifade ettiği, psikolog olmamasına rağmen psikolog unvanını kullandığı, kendisini farklı sosyal mecralarda psikolog unvanıyla tanıttığı, klinik psikolog olmamasına rağmen bilişsel davranışçı terapi, cinsel terapi, depresyon, dil terapisi gibi tedavileri uyguladığı tespit edildi. Suç duyurusunda bulunulan Maviş, "Psikolog unvanını kullanmadım. Yaşam koçuyum" dedi. Maviş hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.