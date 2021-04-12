Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Sahura kalkmadan tutulan oruç kabul olur mu?

Tüm Müslümanlar, on bir ayın sultanını karşılamak için heyecanla bekliyor. Bu sırada oruç ile ilgili merak edilenler araştırılıyor. Bu hususta en çok incelenen konular arasında "Sahura kalkamayan biri oruç tutabilir mi?" sorusu yer alıyor. Zira sabah erken vakitte işe giden, uykusu ağır olan vatandaşlar sahura kalkmak konusunda güçlük çekebiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı "Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?" sorusunu cevapladı.
SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTMAK DOĞRU MU?
Ramazan için tüm hazırlıklar tamamlandı. Tüm Müslüman ahalisi, oruç ibadetini doğru şekilde gerçekleştirmek ve kutlu Ramazan ayını daha verimli geçirebilmek için araştırmalara koyuldu. Sahura kalkmadan oruç tutmak konusunda bu yıl da vatandaşların kafasında soru işaretleri oluştu. "Sahura uyanmadan oruç tutulur mu?" sorusuna Diyanet'ten cevap geldi. Diyanet, sahur yapmadan oruç tutulabileceğini ifade etti. Ancak uzmanlar sağlık açısından sahurun ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.
SAHURSUZ ORUÇ KABUL OLUR MU?
Sahura kalkmamak, oruç tutmamak için geçerli bir mazeret değildir. Sahura kalkamayan oruç tutabilir, ancak gece yatmadan ya da sabah kalktığı vakit niyet etmesi gerekmektedir. Ancak uzmanlar, sahursuz oruç tutulmasının sağlıksız olduğunu belirtmektedir.
GECEDEN NİYET EDEREK ORUÇ TUTULUR MU?
"Sahursuz oruç kabul olur mu?" sorusuna Diyanet, geceden "Niyet ettim yarınki Ramazan orucuna" şeklinde niyet edilirse orucun geçerli olacağı yanıtını vermektedir. "Sahur yapmadan oruç tutulur mu?" sorusunu bu şekilde yanıtlayan Diyanet, imkânı olan tüm Müslümanların sahur yemeğinden faydalanmasını belirterek sahur yemeğinin önemini anlattı.
SAHUR YEMEĞİNİN ÖNEMİ
"Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?" sorusuna dinî olarak "Evet" cevabı verilebilir. Fakat sağlık açısından sahura kalkmanın en doğrusu olduğunu unutmamak gerekir. Sahur yemeği, oruç tutacak Müslümanların imsak vaktinden hemen önce yediklerine verilen isimdir. Hz. Muhammed (s.a.s) sahura kalkmış ve ümmetine de bunu tavsiye etmiştir. (Buhârî, Savm, 19, 20)
SAHURA KALKMANIN FAYDALARI
Ayrıca âlimler, sahur yemeğinin oruçluyken dayanma gücü verdiğini, maddi ve manevi bereketlere vesile olduğunu belirtmiştir. Çünkü, sahur yemeği sayesinde seher vaktini uyanık geçiren Müslümanlar, hem seherin şifasını alır hem de bu vakti dua ve istiğfar ile geçirerek cennet ehlinin özelliklerine sahip olur. (Zâriyât, 51/18) Böyle başlanan orucun daha şevkli ve faydalı tutulacağı belirtilmiştir. Bu nedenle mümkün olduğunca sahur yemeği ihmal edilmemelidir.
RAMAZANIN EN ÖNEMLİ ÖĞÜNÜ SAHUR!
Öte yandan uzmanlar da sağlık açısından bu öğünün ihmal edilmemesi gerektiğini, Ramazan ayının en önemli öğününün sahur yemeği olduğunu aktarmaktadır. Tüm gün açlığı ve susuzluğu gerektiren oruç ibadetinde bedeni zinde tutabilmek ve sağlığı koruyabilmek için, oruçsuz geçen iftar ve imsak vakitleri arasında doğru ve dengeli beslenmek çok önemlidir.
SAHUR SAĞLIKLI MI?
Bu nedenle oruç tutan kişinin sahur vakti kalkıp tok tutan hafif besinler tüketmesi ve su içmesi, oruç tutulan günü daha iyi geçirmesini sağlar. Doktorlar, sahurun atlanmaması gerektiğini, iftardan sahura dek en az 2 litre su içilmesi gerektiğini söyledi. Sahurun kahvaltı öğününü karşıladığını vurgulayan uzmanlar, bu öğünde ana yemeklerden, yağlı ve ağır besinlerden kaçınılması gerektiğini ifade ederek kahvaltılıklarla dengeli bir beslenme planı oluşturulmasını aktardı.