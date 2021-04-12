Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Sahura kalkmadan tutulan oruç kabul olur mu?

Tüm Müslümanlar, on bir ayın sultanını karşılamak için heyecanla bekliyor. Bu sırada oruç ile ilgili merak edilenler araştırılıyor. Bu hususta en çok incelenen konular arasında "Sahura kalkamayan biri oruç tutabilir mi?" sorusu yer alıyor. Zira sabah erken vakitte işe giden, uykusu ağır olan vatandaşlar sahura kalkmak konusunda güçlük çekebiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı "Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?" sorusunu cevapladı.

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTMAK DOĞRU MU?

Ramazan için tüm hazırlıklar tamamlandı. Tüm Müslüman ahalisi, oruç ibadetini doğru şekilde gerçekleştirmek ve kutlu Ramazan ayını daha verimli geçirebilmek için araştırmalara koyuldu. Sahura kalkmadan oruç tutmak konusunda bu yıl da vatandaşların kafasında soru işaretleri oluştu. "Sahura uyanmadan oruç tutulur mu?" sorusuna Diyanet'ten cevap geldi. Diyanet, sahur yapmadan oruç tutulabileceğini ifade etti. Ancak uzmanlar sağlık açısından sahurun ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.