Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Diyanet fetvasına göre ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?

Bu sene de manevi huzurla dolup taşacağımız Ramazan ayının gelmesiyle beraber sahur esnasında ezanın okunmaya başlamasıyla su içmenin doğru olup olmadığı konusu soru işaretlerine neden oldu. Kendilerine farz kılınan oruç ibadetlerini yerine getirecek olan Müslüman alemi bu noktada "Sahurda ezan okunurken su içilir mi, orucu bozar mı?" sorularına yanıt arıyor. Diyanete göre; Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. Bu nedenle ezanın başlamasıyla kişilerin yeme ve içmeyi bırakması önem arz etmektedir.