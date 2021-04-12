Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Diyanet fetvasına göre ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?

Bu sene de manevi huzurla dolup taşacağımız Ramazan ayının gelmesiyle beraber sahur esnasında ezanın okunmaya başlamasıyla su içmenin doğru olup olmadığı konusu soru işaretlerine neden oldu. Kendilerine farz kılınan oruç ibadetlerini yerine getirecek olan Müslüman alemi bu noktada "Sahurda ezan okunurken su içilir mi, orucu bozar mı?" sorularına yanıt arıyor. Diyanete göre; Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. Bu nedenle ezanın başlamasıyla kişilerin yeme ve içmeyi bırakması önem arz etmektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili vatandaşların merak ettiği sorunun yanıtını verdi. Buna göre sahurda ezan okunduğu sırada, oruca başlama saati olan imsak vakti girdiği için yenilip içilmemelidir. Bu durumda ezan okunurken su içmek orucu bozar. O gününün orucuna niyetlenmek isteyen kişi, ancak sabah ezanına kadar bir şeyler yiyip içebilir.
Bu arada kişi oruçluyken bu durumu unutup bir şeyler yiyip içerse orucu bozulmaz. Peygamber Efendimiz konuyla alakalı, "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir" buyurmuştur (Buhari, "Savm", 26)..