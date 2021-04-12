Sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Diyanet fetvasına göre sahurda ezan okunurken su içmek hakkında bilgiler

2021 Ramazan ayına erişiyoruz. Her ramazan olduğu gibi yapılacak ibadetlerin yanı sıra, bu aya özel farz ibadet olan oruç hakkında bilgiler araştırılıyor. Merak edilenlerin başında orucu bozan durumlar, bu durumların başında da sahurda ezan okunurken su içmek hakkındaki hüküm yer alıyor. Buna göre, Sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı açıklaması ile Sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı sorusunun yanıtı...

Ramazan aylarında vatandaşlar tarafından araştırılan ve en çok tartışma konusu olan orucu bozan ve bozmayan durumlar arasında sahurda ezan okunurken su içmek yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından, oruca etki etmeyen ve orucu bozan durumlar ile ilgili bilgiler paylaşılıyor. Buna göre, Sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Aşağıda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sahurda ezan okunurken su içmek hakkında teferruatlı izahı yer alıyor. İşte, merak edilenler...