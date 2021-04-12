Şanlıurfa'da 11 Nisan coşkusunu siteye taşıdılar

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan Ceylan Park sitesinde sıra gecesiyle kutlandı. Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü münasebeti ile kentte bir çok çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan Ceylan Park Sitesi Şanlıurfa'nın kurtuluşu Dolayısıyla site yönetimi sitede sıra gecesi düzenledi, evlere Türk bayrakları asıldı. Site Başkanı Ali Turan Polat kurtuluş coşkusunu açık havada site içerisinde sıra gecesi düzenledik herkes Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümünü ve sına gecesinin coşkusunu balkondan izleyerek yaşadı.