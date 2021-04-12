Şeker hastaları oruç tutabilir mi? Diyabet hastalarının oruç tutmasında sakınca var mı?

Şeker hastalığı günümüzde ciddi hastalıklar arasında yer almakla birlikte birden fazla tedavi şekli bulunmaktadır. Çeşitli evreleri olan ve kronikleşebilen bu hastalık mutlaka doktor kontrolünde tedavi edilmesi gerekirken öte yandan bu hastalığa sahip kişilerin kendilerini tanımaları ve bu kapsamda yeme içmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyabette dikkat edilmesi gereken hususlar arasında hipoglisemi yani şeker düşüklüğü gelmektedir. Öte yandan yine şeker yüksekliği de kontrol altında tutulması gereken noktalardandır. Ancak Ramazan ayının gelmesi ile birlikte hem şeker hastası olup hem oruç tutmak isteyen kişiler, şeker hastaları oruç tutabilir mi, diyabet hastaları oruç tutabilir mi şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte şeker hastaları oruç tutabilir mi sorusunun yanıtı!

Şeker hastalığı çok ciddi bir hastalıktır ve mutlaka düzenli doktor kontrolü gerektirir. Ancak mübarek Ramazan ayının gelmesi birlikte diyabet hastalarının oruç ibadetini yerine getirmek istemesi durumundan ötürü şeker hastaları oruç tutabilir mi sorusunun yanıtı aranıyor. Bu noktada kişilerin doktorlarına danışıp uygun görülürse sürece devam edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Bu kapsamda; şeker hastaları oruç tutabilir mi, diyabet hastaları oruç tutabilir mi?

ŞEKER HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Oruç ibadetinde; herhangi bir yiyecek ve içecek alımının olmaması ve nefsin terbiye edilmesi gerekmektedir. Ancak şeker hastalarının belli aralıklarla yiyecek ve içecek tüketmeleri sağlıkları ve tedavileri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, şeker hastası olup da oruç tutmak isteyenler; şeker hastaları oruç tutabilir mi sorusuna yanıt arıyor.

Detaylar şu şekilde;